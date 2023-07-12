Сын Гаврилова рассказал об улучшении состояния экс-футболиста "Спартака" после инсульта

Речь и правая рука у Юрия Гаврилова стали лучше

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Речь чемпиона СССР 1979 года по футболу в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова стала лучше, но два пальца на правой руке не совсем работают. Об этом ТАСС в среду сообщил его сын Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии, а 23 июня - о том, что его перевели в реабилитационный центр.

"Состояние Юрия Васильевича нормальное, стабильное, речь получше стала, - сказал Василий Гаврилов. - Правая рука немного получше стала, два пальца, правда, указательный и большой, не совсем работают. А так все нормально. Ходит, шутит, такой активный".

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".