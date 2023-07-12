Бывшего игрока "Спартака" Гаврилова должны выписать из реабилитационного центра 14 июля

Затем бывшего футболиста переведут в институт головного мозга

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова должны выписать из реабилитационного центра 14 июля. Об этом ТАСС в среду сообщил его сын Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, а 23 июня его перевели в реабилитационный центр.

"Юрий Васильевич набирается сил, все процедуры делают, в пятницу должны его выписать и перевести в институт головного мозга", - сказал Василий Гаврилов.

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".