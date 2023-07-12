Футболистка сборной России Беломытцева рассказала о готовности команды к матчу с иранками

Встреча пройдет 14 июля в Казани

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу полностью готова к предстоящему товарищескому матчу с командой Ирана. Об этом журналистам в среду рассказала игрок российской команды Анна Беломытцева.

Товарищеский матч женских сборных России и Ирана пройдет 14 июля в Казани.

"Очень интересный соперник, очень интересно с ним сыграть. Мы хотим только победы, - сказала спортсменка. - Конечно, мы разобрали все на теоретических занятиях, мы знаем, как против них играть. У нас были в первые дни небольшие нагрузки, потом нагрузку мы убавили. Мы готовы, завтра предыгровая тренировка, потом в бой".

Беломытцева отметила, что команда хотела бы посетить матч за Олимпбет - Суперкубок России по футболу, который пройдет в Казани 15 июля, но не сможет, так как улетает в Москву готовиться ко второму матчу со сборной Ирана.

Второй матч между женскими сборными России и Ирана пройдет 18 июля в Казани в закрытом режиме.