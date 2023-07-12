Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал Уимблдона

В четвертьфинале спортсмен в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев в среду обыграл американского теннисиста Кристофера Юбенкса в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Медведева (3-й номер посева). Юбенкс не вошел в число сеяных на турнире. Россиянин впервые вышел в полуфинал Уимблдона, ранее его лучшим результатом на турнире был выход в четвертый круг (2021). Следующим соперником Медведева станет победитель матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и датчанином Хольгером Руне (6). В другом полуфинальном матче сыграют действующий победитель турнира серб Новак Джокович (2) и итальянец Янник Синнер (8).

Медведев остался последним представителем России на Уимблдоне в соревнованиях среди взрослых. Ранее в среду Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд не смогла выйти в полуфинал женского парного разряда. Во вторник в мужском одиночном разряде четвертьфинальные матчи проиграли Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

Медведеву 27 лет, он занимает 3-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Юбенксу 27 лет, она располагается на 43-й позиции в мировом рейтинге и имеет на счету 1 титул под эгидой ATP. Выход в четвертьфинал Уимблдона 2023 года - его лучший результат на турнирах Большого шлема. Ранее он не проходил на соревнованиях данной категории дальше второго круга.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Представители России ни разу не выигрывали Уимблдон в мужском одиночном разряде. В 2022 году организаторы турнира не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.​​​​​​​