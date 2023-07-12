12 июля, 17:25
Футбол в России

"Динамо" и "Фенербахче" договорились о переходе в турецкий клуб футболиста Шиманьского

Сергей Бобылев/ ТАСС
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" и "Фенербахче" согласовали трансфер в турецкий футбольный клуб польского полузащитника Себастьяна Шиманьского. Об этом ТАСС в среду сообщил источник.

"Динамо" и "Фенербахче" договорились о трансфере Себастьяна Шиманьского", - сказал собеседник агентства.

Шиманьскому 24 года, он перешел в "Динамо" в 2019 году из польской "Легии". В составе московской команды он провел 86 матчей в различных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Сезон-2022/23 полузащитник провел в аренде в "Фейенорде", вместе с которым стал чемпионом Нидерландов.

В прошлом сезоне "Фенербахче" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Турции и стал обладателем кубка страны. 

Теги:
Российский футболТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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