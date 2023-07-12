Янчук считает, что теннисист Медведев вышел в полуфинал Уимблдона за счет характера

Россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев проявил характер в четвертьфинальном матче Уимблдона против американца Кристофера Юбенкса. Такое мнение ТАСС в среду высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина.

"Я не сомневался в том, что Медведев выиграет, все-таки его соперник был не из когорты сильнейших, - сказал Янчук. - Даниил проявил характер, и за счет этого смог победить, он боролся и в нужный момент смог проявить надежность. Но и мастерства Даниилу не занимать, он нашел, чем играть против Юбенкса. Может, ему не хватает остроты, но его в трудных ситуациях выручает характер".

В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.