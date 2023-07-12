В Госдуме планируют осенью рассмотреть законопроект о продаже пива на стадионах

Законопроект был принят в первом чтении, сейчас ведется работа с полученными замечаниями

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Государственная дума осенью может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Об этом ТАСС в среду заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Законопроект был принят в первом чтении, мы сейчас работаем с полученными замечаниями. Думаю, что мы можем рассмотреть законопроект во втором чтении в осеннюю сессию", - сказал Свищев.

"Считаем, что сейчас уже можно вернуть продажу пива на стадионы. МВД просило оборудовать стадионы дополнительными мерами безопасности, это было сделано: система опознавания лиц, карта болельщика и многое другое. Также есть положительный опыт многих зарубежных стран, где разрешена продажа пива. В мае наш комитет собирал круглый стол со всеми профильными ведомствами. Министерство спорта, министерство финансов, Российская премьер-лига, Российский футбольный союз поддержали возвращение, и МВД тоже уже не против. Если будет нужно, мы проведем новые круглые столы, чтобы свести все стороны воедино", - добавил он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.