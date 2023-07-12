Ольховский считает, что теннисист Медведев недооценил Юбенкса

Россиянин обыграл соперника в пяти партиях

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев недооценил американца Кристофера Юбенкса и играл расслабленно после первой партии четвертьфинала Уимблдона. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина.

"Неожиданно упорный матч, немного Даниил недооценил соперника, - сказал Ольховский. - Первый сет он играл уверенно и спокойно, а во втором расслабился, поэтому и началась борьба. Надо отметить, что у Юбенкса сумасшедшая подача, он разрывает ритм, жестко играет справа, слева, резанными. Даниил в четвертой партии переломил ход игры, очень грамотно сыграл тай-брейк".

В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.