Тарпищев заявил, что Медведев превратил матч в нервотрепку после проигрыша двух сетов

Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв американца Кристофера Юбенкса

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев, проиграв два сета четвертьфинала Уимблдона против американца Кристофера Юбенкса, превратил матч в нервотрепку. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, в среду обыграв Юбенкса - 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. В матче четвертого круга американский теннисист победил пятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса - 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4.

"Судя по всему, оппонент обыграл Циципаса за счет подачи, уровень игры по мощи у него высокий. Хорошая подача. Единственный недостаток был - не мог угадывать, куда будет подача, - сказал Тарпищев. - Реально Даня упустил нить игры, когда выиграл первый сет. Надо было сыграть строже, чтобы выиграть и второй, он же сыграл вальяжно и упустил инициативу. По стилю игры мне казалось, что чем дольше игра идет, тем больше у Дани преимущество. Но в итоге он проиграл два сета, и матч превратился в нервотрепку".

"Полуфинал - это уже хороший результат для него на траве. Теперь он не боится играть ни на грунте, ни на траве. Это тоже плюс", - добавил собеседник агентства.

В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В другом полуфинальном матче встретятся действующий победитель турнира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Финал Уимблдона пройдет 16 июля.