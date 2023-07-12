Сербская "Црвена Звезда" выиграла международный футбольный турнир в Санкт-Петербурге

Сербы выиграли все три матча

ТАСС, 12 июля. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" в среду со счетом 3:1 обыграл турецкий "Фенербахче". Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена".

"Црвена Звезда" на этом турнире одержала три победы, выиграв также у петербургского "Зенита" (2:1) и "Нефтчи" из Азербайджана (4:0). Сербская команда по итогам 3 матчей набрала 9 очков.

Вторым в турнирной таблице турнира "Кубок Pari Премьер" стал "Зенит", набравший 5 очков. Далее расположились "Фенербахче" (1) и "Нефтчи" (0), которые 15 июля проведут между собой заключительный матч турнира.