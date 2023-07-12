УЕФА открыл дисциплинарное дело о массовых беспорядках во время матча на Мальте

Разбирательство касается матча квалификации Лиги чемпионов между мальтийским "Хамруном" и израильским "Маккаби" (Хайфа)

ТАСС, 12 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал разбирательство в связи с массовыми беспорядками, произошедшими во время первого матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между мальтийским "Хамруном" и израильским "Маккаби" (Хайфа). Об этом в среду сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч прошел 11 июля на Мальте и закончился победой израильской команды - 4:0. Болельщики обоих клубов обвиняются в бросании посторонних предметов на поле и массовых беспорядках. Болельщикам "Маккаби" также инкриминируют использование фейерверков и нанесение повреждений инфраструктуре стадиона.

Производство дела начато в соответствии со статьей 55 дисциплинарного регламента УЕФА.

Ответный матч пройдет 18 июля в Хайфе.