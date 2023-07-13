Чемпионат мира по борьбе кураш пройдет в Туркмении в ноябре 2023 года

Президент страны Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании организационного комитета турнира

АШХАБАД, 13 июля. /ТАСС/. Туркмения в ноябре 2023 года планирует принять чемпионат мира по борьбе кураш. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в целях проведения состязаний на высоком уровне подписал постановление о создании организационного комитета по проведению чемпионата мира и утвердил его состав.

Куреш представляет собой борьбу на поясах, древний вид боевого искусства, особенно популярный у тюркских народов. По правилам борьбы, участники удерживают друг друга за пояса, обмотанные вокруг их торсов, и пытаются повалить противника на лопатки.