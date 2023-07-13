Выборы президента Российской федерации настольного хоккея пройдут 16-17 июля

Бывший исполняющий обязанности президента федерации Владислав Момат рассказал, что главной задачей нового руководителя будет регистрация настольного хоккея как вида спорта

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выборы главы Российской федерации настольного хоккея состоятся 16-17 июля. Об этом ТАСС в четверг рассказал бывший исполняющий обязанности президента федерации Владислав Момат.

"В Российской федерации настольного хоккея объявлены выборы нового президента. Каждый из региональных руководителей может выдвинуть свою кандидатуру, предложить свою программу и команду на обсуждение конференции региональных руководителей, - сказал Момат. - С 16 по 17 июля пройдет онлайн-голосование, победит тот, кто получит наибольшее количество голосов, он возглавит федерацию на четыре года".

Бывший руководитель федерации рассказал о том, какими он видит задачи нового президента организации. "Главной задачей ставится регистрация настольного хоккея как вида спорта, в том числе и аккредитация от Минспорта. Это позволит проводить соревнования в большом официальном формате, привлекать партнеров, госструктуры, участвовать в государственных грантах, двигаться вперед", - подчеркнул он.

Российские игроки в настоящий момент не могут выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой международной федерации, в том числе на чемпионате мира. Последним крупным международным турниром в России стал проводившийся в Санкт-Петербурге Кубок мира с участием спортсменов из Казахстана, Белоруссии и Израиля. Его победителем стал Янис Галузо, являющийся последним чемпионом мира из России.