Тарпищев считает, что Медведев не будет фаворитом в полуфинале Уимблдона

Соперником российского теннисиста на стадии 1/2 финала будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев не будет фаворитом в полуфинальном матче Уимблдона, но шансы на победу над испанцем Карлосом Алькарасом у него есть. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, в среду обыграв американца Кристофера Юбенкса со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. В полуфинале Медведев сыграет с первой ракеткой мира Алькарасом. В другом полуфинальном матче встретятся действующий победитель турнира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

"Алькарас знает, как играть против Медведева. Дане же надо будет искать контратакующие аргументы. Беда в том, что Даня далеко принимает, и ресурсов атлетических Алькарасу хватает, чтобы добежать. Шансы есть, все может быть, но испанец выглядит предпочтительней", - сказал Тарпищев.