В "Рубине" уверены, что систему карты болельщика подготовят к первой домашней игре сезона

Первый домашний матч "Рубина" в РПЛ в сезоне-2023/24 запланирован на 30 июля, команда сыграет с "Оренбургом" на "Ак Барс - Арене"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Система карты болельщика будет готова к первому домашнему матчу казанского футбольного клуба "Рубин" в предстоящем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов.

Первый домашний матч "Рубина" в РПЛ в сезоне-2023/24 запланирован на 30 июля, команда сыграет с "Оренбургом" на "Ак Барс - Арене".

"У нас из матчей ничего не переносится, все будет так, как запланировано по календарю, - сказал Айбатов. - Карта болельщика в процессе, но к первому домашнему туру все будет в порядке".

В прошлом сезоне "Рубин" выступал в Мелбет - Первой лиге, казанская команда выиграла первенство и вернулась в высший дивизион российского футбола. "Это банально, но команда выходит на поле, чтобы выигрывать, повышает свой статус в классе точно не для того, чтобы потом его понижать. Глобальная задача "Рубина" состоит в том, чтобы вернуть позиции, которые он занимал. На это нужно время", - добавил Айбатов.

Ранее "Спорт-экспресс" сообщил, что "Рубин" может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой карты болельщика на "Ак Барс - Арене". 7 июля министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что система карты болельщика должна быть запущена к концу июля.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.