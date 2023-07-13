СМИ: российская теннисистка Мирра Андреева намерена сменить спортивное гражданство

По информации портала Tennis World USA, 16-летняя спортсменка может получить французское гражданство

ТАСС, 13 июля. Российская теннисистка Мирра Андреева намерена получить французское гражданство. Об этом в четверг сообщает портал Tennis World USA.

По информации источника, Андреева хочет последовать примеру Варвары Грачевой, получившей французское гражданство в июне. Андреева живет и тренируется во Франции.

Андреевой 16 лет, она занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.