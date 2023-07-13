В "Пари НН" рассказали, что клуб и Глушаков не были заинтересованы в продолжении работы

Полузащитник выступал за нижегородскую команду с февраля по июнь 2023 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" и полузащитник Денис Глушаков не были заинтересованы в продолжении сотрудничества, но расстались в хороших отношениях. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов.

19 июня пресс-служба "Пари НН" сообщила об уходе Глушаков из команды.

"Предлагали ли в "Пари НН" новый контракт Денису Глушакову? Не обсуждали ни с его, ни с нашей стороны, - сказал Измайлов. - Ни он, ни мы не были заинтересованы в продолжении сотрудничества. Разошлись с хорошими отношениями, все по-товарищески, пожали руки".

Глушакову 36 лет, он выступал за "Пари НН" с февраля 2023 года. За нижегородский клуб он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее полузащитник играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету хавбека 57 матчей и 5 голов за сборную России.