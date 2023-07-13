"Пари НН" планирует приобрести двух иностранных футболистов

Гендиректор клуба Равиль Измайлов отметил, что в команде ожидается от четырех до шести новичков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" в летнее трансферное окно планирует оформить трансферы двух иностранных игроков. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов.

"На вход планируются иностранцы, минимум двое, - сказал Измайлов. - Планируется также несколько позиций, в ближайшие дни озвучим. Где-то четыре-шесть игроков планируется на вход".

Измайлов рассказал о подготовке команды к новому сезону Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ожидания положительные, команда готовится, она сейчас находится в Кратово на втором тренировочном сборе, - отметил гендиректор клуба. - В пятницу сбор завершится двумя играми с московским "Динамо" в Новогорске. После этого возвращаемся домой, уже в недельном цикле готовимся к первому туру с "Зенитом".

"Основная задача - не допустить стыковых матчей, по возможности добиться как можно более высокого места. Да, с главным тренером Сергеем Юраном контракт продлен на два года", - заключил Измайлов.

По итогам прошлого сезона "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах нижегородская команда обыграла московскую "Родину" (3:0, 0:2) и сохранила прописку в высшем дивизионе.