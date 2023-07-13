"Беру пример с Шараповой". Российская лыжница совершила уникальное восхождение на Эльбрус

Варвара Прохорова покорила самую высокую вершину России на беговых лыжах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россиянка Варвара Прохорова в июне совершила небывалое - покорила Эльбрус на беговых лыжах, прежде такого не делал никто. Ее рекорд уже утвердили в России, теперь цель спортсменки - добиться мирового признания и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Лыжница рассказала ТАСС о мотивах совершить экстремальное восхождение, о своих героях в спорте и планах на будущее.

Пешее восхождение на Эльбрус для Прохоровой - дело привычное, на самую высокую гору России она забиралась около 20 раз. В тех краях она часто проводила сборы, готовясь к различным соревнованиям: лыжница более 10 лет успешно выступает в гонках на выносливость - как в марафонах, так и в новой олимпийской дисциплине - ски-альпинизме.

"Люблю фантазировать и придумывать, - рассказала она об идее забраться на Эльбрус на беговых лыжах. - Несколько лет назад родилась мечта - и вот получилось".

До вершины Прохорова добиралась больше девяти часов, восхождение шло по известной ей тропе, однако процесс затруднял тот факт, что дистанция была покрыта рыхлым снегом - укатанных трасс в тех местах уже нет.

"Было очень тяжело, - рассказала она. - Ритмичным темпом я могу взобраться на вершину за четыре-пять часов, а тут столкнулась с дополнительными сложностями - и техническими, и физическими. Я плакала раз шесть. Когда ты находишься в горах на высоте более 5 тыс. метров, состояние организма начинает резко ухудшаться: тебя начинает подташнивать, начинает болеть голова. Последний отрезок я преодолевала больше трех часов. На лыжах местами пройти реально было очень сложно".

"Помогали мысли о том, что меня поддерживает много людей, плюс осознание того, что если мне это придется делать заново, то начинать надо будет с самого начала, и легче точно не будет. Подбадривал и Женя - напарник, который должен был вести видеосъемку для фиксации рекорда", - отметила Прохорова.

Новые идеи

Рекорд Прохоровой внесли в одну из книг рекордов России. "Сейчас ведем переговоры, чтобы его включили в Книгу рекордов Гиннесса. Да, пока действует мораторий на рекорды россиян, но они продолжают сотрудничать с одной из книг рекордов России, так что через нее пытаемся оформить достижение. Надеюсь, получится", - рассказала спортсменка.

"Я много изучала различные модели спортсменов и брала от них то, что мне нравится, - объяснила лыжница природу своих необычных увлечений. - Среди них выделю Марию Шарапову. Я много размышляла на тему того, каким глобально я хотела бы видеть себя человеком и спортсменом, пыталась сделать то, что мне будет по душе. Чтобы я кайфовала от самой себя. Поэтому и решила идти таким путем".

Увлечение экстремальными и неолимпийскими дисциплинами не мешает Прохоровой выступать и в классических лыжегоночных соревнованиях, предстоящий сезон - не исключение.

"Мне хочется просто развиваться - как спортсмену, как человеку, делать что-то интересное и классное. И у меня есть еще одна прикольная идея. Поскольку более серьезные горы, к сожалению, на беговых лыжах не покорить, то можно устроить лыжные спринты на различных вершинах. Дистанции небольшие - по 50 или по 100 метров", - рассказала лыжница.