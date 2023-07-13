Бразильский футболист "Зенита" Сантос заявил, что отчасти чувствует себя россиянином

Защитник рассказал, что ощущает себя в Санкт-Петербурге как дома

ТАСС, 13 июля. Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос и без паспорта РФ чувствует себя частично россиянином. Об этом он рассказал журналистам в четверг.

В феврале 2023 года бразильские футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком получили российское гражданство.

"Вот уже несколько месяцев, как у Клаудиньо и Малкома есть российские паспорта, мы все рады тому, что это произошло, - сказал Сантос. - Я в России четыре года, в целом, чувствую себя здесь как дома, даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. Петербург и "Зенит" - мой дом, мне здесь очень хорошо. Для меня это самое главное".

15 июля "Зенит" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России, встреча пройдет в Казани на "Ак Барс - Арене". Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что ждет интересной и напряженной игры.

"Сейчас из тех, кто готовится к матчу, кто есть в обойме, под вопросом только Клаудиньо (футболист получил травму в товарищеском матче с "Црвеной Звездой" - прим. ТАСС), остальные все готовы сыграть, - сказал Семак журналистам. - У ЦСКА достаточно выстроенная структура игры, команда сыгранная, каждый футболист знает, что требуется. Очень крепкая команда, что касается уровня игроков, они прибавляют в качестве командной игры. Думаю, что структура игры не изменится из-за отсутствия Медины, первая и вторая команды прошлого сезона играют, думаю, что будет интересный и напряженный матч, какие были в прошлом году".