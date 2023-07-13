"Спартак" арендовал хоккеиста Пашина у клуба НХЛ "Каролина"

В ближайшее время московский клуб подпишет с нападающим однолетний контракт

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" заключил с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" соглашение об аренде нападающего Александра Пашина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба красно-белых.

"В ближайшее время "Спартак" подпишет однолетний контракт с игроком", - говорится в заявлении.

Пашину 20 лет, он был выбран "Каролиной" в 7-м раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 199-м номером. Прошедший сезон форвард провел в фарм-клубе команды в Американской хоккейной лиге, сыграл 47 матчей и набрал 10 (4 гола + 6 результативных передач) очков.

"Спартак" в прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.