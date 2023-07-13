Агент Мирры Андреевой заявил, что теннисистка не намерена менять российское гражданство

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что 16-летняя Андреева намерена получить французское гражданство

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистка Мирра Андреева не намерена менять российское гражданство и продолжит выступать за свою страну. Об этом ТАСС в четверг рассказал агент 16-летней теннисистки Лев Кассиль.

Ранее портал Tennis World USA сообщил, что Андреева намерена получить французское гражданство.

"Информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной, - сказал Кассиль. - Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну".

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.