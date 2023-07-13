Алаев считает прекрасным участие "Норманочки" в международном турнире по мини-футболу

10 июля российская "Норманочка" уступила бразильской команде "Табоан-да-Серра" в матче за третье место международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Участие российского клуба в международном турнире по любой дисциплине футбола является прекрасным событием. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ), председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев.

10 июля российская "Норманочка" уступила бразильской команде "Табоан-да-Серра" в матче за третье место международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Турнир предполагает награждение медалями участников этой игры, поэтому нижегородская команда получила бронзовым медали. "Норманочка" выступала на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали.

"Поздравляю "Норманочку", молодцы, - сказал Алаев. - В наше время участие в любом международном турнире российской команды по любой дисциплине футбола - это прекрасно. Рад за них. Жаль, что не удалось выиграть, будет в следующий раз возможность".

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Copa Mundo был совместно организован с Бразильской федерацией футзала. В турнире также принимали участие бразильские "Лондрина", "Рио Бранко", "Факульдаде Сохипа", "Каскавел", "Фемале", аргентинский "Сан-Лоренсо", уругвайский "Насьональ", колумбийский "Хувентас", австралийский "Фриланс" и "Нью-Эквадор" из США.