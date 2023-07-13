Россия сохраняет шансы принять чемпионат мира по гребному слалому 2026 года

В настоящее время международная федерация не проводит соревнования на территории России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия по-прежнему сохраняет шансы на проведение чемпионата мира по гребному слалому 2026 года, несмотря на санкции со стороны международной федерации. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш.

Международная федерация каноэ приняла решение не допускать российских слаломистов до международных стартов в 2023 году из-за невозможности обеспечения безопасности. Организация также не проводит соревнования на территории России.

"У нас остались нормальные, человеческие отношения, у меня есть и друзья за рубежом, - сказал Папуш об отношениях с коллегами из западных стран. - Все относятся к этой ситуации с сожалениям и признаются, что русских не хватает на международных соревнованиях. У наших слаломистов в международном сообществе прекрасная репутация, нам помогали в 1992 году, когда наш вид спорта снова стал олимпийским. У нас прекрасные отношения, которые поддерживаются".

"Президент международной федерации был в нашей стране, и мы даже готовились проводить чемпионат мира по гребному слалому в 2026 году в Богородском. Наша заявка была утверждена 1 февраля 2022 года. Впереди еще три года, поэтому наши партнеры, может быть, еще и успеют передумать насчет того, что в нашей стране нельзя проводить соревнования. Отношения у нас прекрасные, но общая позиция Международного олимпийского комитета такова, что Международная федерация каноэ также встроена в эту фанеру от вашингтонского месткома", - добавил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Ранее стало известно, что российским спортсменам отказали в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии, решение было принято организаторами турнира.