13 июля, 11:25
ММА

52-летний Монсон хочет завершить карьеру поединком с бойцом, который моложе его на 30 лет

Соперник по бою, который должен пройти в августе в Уфе, еще не определен

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон хотел бы, чтобы соперник по последнему поединку в карьере был моложе его на 30 лет. Об этом Монсон рассказал ТАСС в четверг.

Ранее представитель Монсона сообщил ТАСС, что соперник для последнего боя в карьере Монсона еще не найден.

"Хотелось бы, чтобы соперник был в возрасте 20-22 лет. Это интересный бой", - сказал Монсон.

Монсону 52 года. В августе в Уфе он проведет последний бой в карьере. На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. 

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ММА
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