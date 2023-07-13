Организаторы ожидают около 1,5 тыс. зрителей на поединке Батыргазиева и Фрометы в Югре

Бой состоится 28 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июля. /ТАСС/. Боксерский бой между олимпийским чемпионом россиянином Альбертом Батыргазиевым и доминиканцем Франсисом Фрометой в Ханты-Мансийске соберет около 1,5 тыс. зрителей. Вход на мероприятие будет свободным, сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор Федерации бокса Югры Рамиз Гадиев.

"Ожидается как минимум около 1 500 человек во время боя. Главный поединок вечера - между Батыргазиевым и Фрометой - планируется 28 июля с 18 до 20 часов по Москве или с 20 до 22 часов по местному времени. Транслировать его будет "Матч ТВ" в прямом эфире. До него еще будет около 10 боев разогревочных", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вход будет свободный - продажа билетов не планируется.

Ранее в департаменте физической культуры и спорта Югры ТАСС сообщили, что перед боем Батыргазиева и Фрометы пройдут профессиональные поединки между представителями сборных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и России.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Батыргазиев также является олимпийским чемпионом Токио и четырехкратным чемпионом России. В активе 27-летнего Фрометы 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.