Европейская конфедерация бокса выступила за равноправный допуск спортсменов на турниры

Конгресс организации состоялся в четверг в Стамбуле, в нем приняли участие президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко

ТАСС, 13 июля. Европейская конфедерация бокса (EUBC) призвала национальные европейские организации допустить всех спортсменов до участия в международных соревнованиях без ограничений. Об этом в своем телеграм-канале сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Конгресс EUBC состоялся в четверг в Стамбуле, в нем приняли участие Кириенко и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Важнейшим пунктом повестки стоял вопрос о подходе EUBC к отбору спортсменов. Европейская конфедерация бокса призывает все национальные европейские федерации допускать всех спортсменов на равных условиях и правах, без политических аспектов. В спорте не должно быть никакой дискриминации, коллективного наказания. Спорт должен быть автономным и нейтральным по отношению к политике", - написала Кириенко.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.