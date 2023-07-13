13 июля, 11:59
Допинг в спорте

Суд отклонил иск РУСАДА к бывшему и. о. главы организации Буханову о взыскании убытков

Агентство требовало взыскать с ответчика более 5,2 млн рублей

ТАСС, 13 июля. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к бывшему исполняющему обязанности руководителя организации Михаилу Буханову о взыскании убытков в размере более 5,2 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

"В иске отказать полностью", - говорится в карточке дела.

Суд принял исковое заявление РУСАДА 6 февраля. Судебное разбирательство несколько раз откладывалось.

С 4 декабря 2021 года пост генерального директора РУСАДА занимает Вероника Логинова. Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года - он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус. 

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