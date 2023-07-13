Футболист Кузяев проведет первую тренировку с "Гавром" 17 июля

12 июля пресс-служба "Гавра" сообщила, что клуб подписал контракт с Кузяевым на два года

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский полузащитник французского футбольного клуба "Гавр" Далер Кузяев проведет первую тренировку с командой 17 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе "Гавра".

12 июля пресс-служба "Гавра" сообщила, что клуб подписал контракт с Кузяевым на два года. Кузяев провел две индивидуальные тренировки, футболисты "Гавра" находятся на сборе в Словении.

"Он не поедет в Словению. В понедельник Далер будет тренироваться с командой в Гавре", - сообщили в пресс-службе "Гавра".

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

В составе сборной России Кузяев провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.