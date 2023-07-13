13 июля, 12:39,
обновлено 13 июля, 12:47
Олимпиада-2024 в Париже

МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Штаб-квартира Международного олимпийского комитета в Лозанне
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине

ТАСС, 13 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МОК.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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