Суд отложил рассмотрение иска Газизова к "Спартаку" по взысканию около 360 млн рублей

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба требует взыскать в свою пользу почти 360 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Басманный суд города Москвы перенес рассмотрение иска бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова к московского футбольному клубу на 29 августа. Об этом ТАСС в четверг рассказала юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

19 июня Завьялова сообщила ТАСС, что Газизов обратился в Басманный суд с седьмым иском к "Спартаку". Он просит взыскать с клуба в свою пользу сумму в размере чуть менее 360 млн рублей, так как его уволили по инициативе работодателя.

"Назначили предварительное заседание на 29 августа", - сказала Завьялова.

Юрист "Спартака" Елена Чачуа рассказала, что проходило на заседании в четверг. "Мы заявили ходатайство о пропуске Газизовым срока для обращения в суд по такой категории дел, так как там очень сокращенные сроки, - сказала Чачуа ТАСС. - В связи с этим судья назначила предварительное судебное заседание. Сегодня была только беседа, по ее итогам можно было назначать дело к слушанию. Так как нами заявлено ходатайство, которое нужно рассматривать предварительно до того, как начать рассматривать дело по существу, было назначено предварительное судебное заседание, которое будет посвящено тому, пропустил он срок или нет. Та сторона должна представить пояснение, что они не пропустили срок или пропустили его из-за какой-то уважительной причины. Уже по итогам рассмотрения ходатайства, судья будет решать, стоит ли назначать заседание или нет".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. 5 июня 2023 года пресс-служба "Уфы" сообщила, что Газизов покинул клуб. 5 июля Газизова назначили на пост генерального директора махачкалинского "Динамо".