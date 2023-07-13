13 июля, 13:12
Олимпиада-2024 в Париже

Журова: МОК будет до последнего тянуть с приглашением россиян на Олимпийские игры

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Депутат Госдумы Светлана Журова
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В четверг стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в установленную дату 26 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет принимать решение о приглашении россиян на Олимпийские игры 2024 года в самый последний момент. Такое мнение ТАСС в четверг высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее стало известно, что МОК не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля.

"Мы ждали эту дату, чтобы они определились, - сказала Журова. - Но они пока тянут. МОК хочет найти возможность для россиян и белорусов чуть позже, чтобы спортсмены все-таки смогли принять участие в Олимпийских играх. Они оттягивают этот момент до последнего, ищут пути. И до последней возможности будут тянуть".

В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. 

Теги:
Журова, Светлана СергеевнаОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация