Фетисов рассказал, что пока не видит шансов на участие россиян в Олимпиаде 2024 года

Как отмечают в Международном олимпийском комитете, окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов к Играм в Париже будет принято "в соответствующее время"

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шансов на участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года пока не видно. Такое мнение ТАСС в четверг высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

"Отборочные соревнования уже в разгаре, и каким образом будет приниматься решение, если путевки уже разыгрываются, а ты в этом не участвуешь? Непонятно, каким образом тогда можно попасть на Олимпиаду. Если говорить про возможный статус беженцев, мне кажется, факт такого предложения, если оно было, сам по себе позорный", - сказал Фетисов.

"Если бы хотели нас допустить, такое решение давно бы приняли. Либо там ждут, пока закончится специальная военная операция. Можно только догадываться. Пока я не вижу никаких шансов", - добавил он.

МОК 28 марта рекомендовал допускать спортсменов России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.