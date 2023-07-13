Коган: размер призовых на российских соревнованиях по фигурному катанию не изменится

Гендиректор федерации фигурного катания России также рассказал, что в новом сезоне Спартакиада заменит финал Гран-при страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Размер призовых на внутрироссийских соревнованиях по фигурному катанию в сезоне-2023/24 по сравнению с предыдущим не изменится. Об этом ТАСС в четверг рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Ранее ФФККР опубликовала календарь внутренних соревнований на следующий сезон. В него вошли контрольные прокаты, чемпионат России по прыжкам, чемпионат России, турнир шоу-программ, шесть этапов серии Гран-при России, в которой не будет финала, Кубок Первого канала и Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов.

"Финал в этом роду не подразумевается по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь. Спортсмены одни и те же, отобравшиеся и на этап, и на чемпионат, должны были бы три раза соревноваться друг с другом. В этом году финалом серии будет Спартакиада, в следующем опять будет финал серии. Ппризовые остались на том же уровне", - сказал Коган.

Контрольные прокаты пройдут с 16 по 17 сентября в Москве. Последним стартом станет Кубок Первого канала, который пройдет с 7 по 11 марта в Санкт-Петербурге.