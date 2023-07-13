Матыцин назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду к 26 июля

По мнению министра спорта России, данное решение является нарушением принципов олимпизма

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Белоруссию на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату является очередным проявлением дискриминации. Об этом журналистам в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

26 июля МОК разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, олимпийские комитеты России и Белоруссии не вошли в это число. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

"Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учета этих квалификационных соревнований, а когда они будут [приглашать] - непонятно", - сказал Матыцин.

28 марта МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.