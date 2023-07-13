Поздняков считает, что МОК исключил участие россиян и белорусов в Олимпиаде в марте

В четверг Международный олимпийский комитет сообщил, что не отправит приглашения олимпийским комитетам России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) своими рекомендациями в марте исключил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в четверг в своем телеграм-канале заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК (Национального олимпийского комитета - прим. ТАСС) Белоруссии, когда в своих мартовских рекомендациях, по сути, лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте, - написал Поздняков. - Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось".

"Сегодняшняя новость - логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов, - продолжил он, комментируя отказ МОК от приглашения россиян и белорусов на Олимпиаду в установленный срок 26 июля. - По сути, ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос - на каком юридическом основании не приглашаются НОК, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения".

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