13 июля, 14:09
Футбол в России

На Суперкубке России по футболу в Казани ожидается аншлаг

Матч между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА пройдет 15 июля в Казани

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы ожидают аншлаг на "Ак Барс - Арене" в Казани во время матча за Олимп - Суперкубок России по футболу. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА пройдет 15 июля в Казани.

"Откровенно говоря, после чемпионата мира по футболу такого аншлага на "Ак Барс - Арене" мы не собирали. Билетов практически на матч не осталось, мы ожидаем полную загрузку стадиона, поэтому готовимся очень тщательно", - сказал он, отдельно отметив, что поток иногородних болельщиков сказался и на гостиничном фонде Казани - отели города в преддверии матча оказались переполнены.

Руководитель департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза Ирина Посиренина рассказала, что на матче ждут порядка 14 тыс. болельщиков ЦСКА и "Зенита". "Коллеги из футбольного клуба "Зенит" запросили трибуну В, до 6 тыс. человек ожидается. Также от футбольного клуба ЦСКА [ожидается] порядка 8 тыс. болельщиков", - сказала она. 

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Российский футбол
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