13 июля, 14:14
Летние олимпийские виды спорта

Чернышенко стал председателем оргкомитета по проведению веломногодневки "Две столицы"

Проведение соревнований запланировано на 2023 год

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2023 году многодневной велогонки "Две столицы", председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В состав оргкомитета вошли 16 человек, в том числе замминистра спорта Одес Байсултанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов и министр физкультуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Минспорт. Также ведомству совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ и организациями поручено разработать и представить на утверждение в оргкомитет план мероприятий по подготовке и проведению веломногодневки. 

Теги:
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
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