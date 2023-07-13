Леонов заявил, что стадион в Казани будет готов к работе с картой болельщика к 28 июля

"Рубин" проведет первый домашний матч нового сезона РПЛ 30 июля с "Оренбургом"

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. "Ак Барс - Арена" в Казани будет полностью готова к работе с картой болельщика к 28 июля, за два дня до первого домашнего матча "Рубина" в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил журналистам в четверг министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мы готовим стадион к первому домашнему матчу ["Рубина"], он пройдет 30 июля с "Оренбургом". Технологически не все так просто. Где-то к 20-м числам мы полностью все установим, потом необходимо провести два теста, параллельно занимаемся аттестацией, и где-то к 28-му числу стадион полностью должен быть готов к работе с картой болельщика", - сказал Леонов.

"Рубин" первый домашний матч после возвращения в РПЛ должен сыграть 30 июля, соперником по второму туру будет "Оренбург". 5 августа "Ак Барс - Арена" должна принять матч "Рубина" с московским "Спартаком".

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.