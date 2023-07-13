Российский теннисист Демин вышел в полуфинал юниорского Уимблдона

Это лучший результат 17-летнего спортсмена на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Россиянин Ярослав Демин в четверг обыграл польского теннисиста Томаша Беркету в четвертьфинальном матче юниорского Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Демина, который получил на турнире 5-й номер посева. Беркета выступал на соревновании под 15-м номером. В полуфинале Демин сыграет с американцем Дарвином Бланшем (9-й номер посева). Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал юниорского турнира Большого шлема, ранее его лучшим результатом было участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2022). Позднее в четверг Демин вместе с американцем Купером Уильямсом сыграет с Бланшем и Роем Хоровицем из США в четвертьфинальном матче парного разряда.

22 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС о трудностях с получением виз для россиян перед юниорским Уимблдоном. Из отчественных спортсменов в соревновании приняли участие Демин, Алина Корнеева и Анастасия Гречкина.

Демину 17 лет, он занимает 1278-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе сборной России Демин стал победителем юниорского Кубка Дэвиса. Ранее в 2023 году Демин стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде, играя вместе с мексиканцем Родриго Пачеко.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Соревнования продлятся до 16 июля. Из россиян юниорский Уимблдон в одиночном разряде выигрывал Андрей Кузнецов (2009).

В 2022 году организаторы турнира не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.