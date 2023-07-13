Мутко считает, что матчи между ЦСКА и "Зенитом" всегда вызывают интерес

Матч за Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Встречи между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" всегда интересны, поэтому бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко надеется, что на их матче за Суперкубок России будет много зрителей. Об этом он рассказал журналистам в четверг.

"Буду присутствовать на матче, наверное, если мы еще по программе останемся, - сказал Мутко. - ЦСКА - "Зенит", естественно, является интересным матчем, все в предвкушении, это некий старт сезона, уровень амбиций сразу можно почувствовать. Это такое вкатывание в сезон, поэтому такой матч всегда интересен, мы его в свое время в Российском футбольном союзе придумали, взяли мировой опыт, когда победитель чемпионата играет с обладателем кубка. Надеюсь, что зрителей будет много, все получим удовольствие".

Матч за Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани и начнется в 17:00 мск.