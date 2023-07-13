Матыцин предложил создать отдельный национальный проект по спорту

Также глава Минспорта предложил снизить стоимость оказания физкультурно-спортивных услуг для населения за счет налоговых преференций

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил создать в стране отдельный национальный проект по спорту, так как сейчас это особенно необходимо. Об этом Матыцин заявил в четверг на заседании комитета Госдумы по спорту.

"При формировании бюджета [предлагаем] предусмотреть выделение бюджетных средств на реализацию проекта "Спорт - норма жизни" после 2024 года. Считаю необходимым формирование отдельного национального проекта по спорту, - сказал Матыцин. - Это не только занятия спортом, это идеология. Особенно это необходимо сейчас".

"Предлагаем снизить стоимость оказания физкультурно-спортивных услуг для населения за счет налоговых преференций", - добавил министр.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.