Матыцин заявил о важности увеличения финансирования Минспорта для субсидирования регионов

Министр спорта также отметил, что население страны положительно оценивает деятельность его ведомства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство спорта России нуждается в увеличении финансирования для субсидирования регионов. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по спорту.

"Нам необходимо увеличение финансирования для субсидирования регионов", - заявил Матыцин.

Объем бюджетных ассигнований Минспорту на период с 2023 по 2025 год составит 167,6 млрд рублей: на 2023 год - 64,6 млрд рублей, на 2024-й - 55,9 млрд рублей, на 2025-й - 47,1 млрд рублей.

Министр спорта сообщил, что ведомство активно реализует стратегию в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". "Основным показателем стратегии является достижение 70% уровня систематически занимающихся спортом. На сегодняшний день им занимается 67 млн человек в возрасте от 3 до 79 лет. В сфере спорта работает 413 тысяч человек", - сказал он.

Матыцин также отметил, что население страны положительно оценивает деятельность Минспорта. "Уровень удовлетворенности граждан условиями по итогам 2022 года составляет 61,7%", - добавил министр.