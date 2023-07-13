Мутко считает, что из российских городов Казань ближе всех к проведению Олимпиады

Бывший министр спорта отметил, что планы по проведению Игр должны быть заранее заложены в стратегию и генеральный план развития города

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Потенциально Казань на 70 процентов готова принять Олимпийские игры - абсолютно лучший показатель среди других городов России. Такое мнение журналистам в четверг высказал генеральный директор ДОМ.РФ и бывший министр спорта России Виталий Мутко.

"Сейчас забудем про политику. С точки зрения организационных возможностей и потенциала и с точки зрения материальной базы этот вопрос нужно внимательно смотреть, - сказал Мутко, отвечая на вопрос, сможет ли Казань в будущем принять Олимпиаду. - Я приведу вам один пример, когда некоторые люди говорят так поверхностно, ориентируемся на зимние и летние, то это минимум 35 видов спорта, возьмите карандаш, сами обведите. Вам нужен легкоатлетический стадион с беговыми дорожками, минимум 80-100 тыс. посадочных мест. Есть многие вещи, когда люди говорят, готов ли город, для того, чтобы говорить об Олимпиаде, надо об этом говорить лет за десять. Это должны быть сегодня стратегия развития города, генеральный план развития, это должно быть заложено".

"Так, потенциально, аэропорт, проживание - все есть. Но есть еще десяток видов спорта, в которые нужно будет инвестировать. Нужно с этими заявлениями аккуратно быть. Мы готовили Универсиаду, практически прообраз Олимпийских игр, мы провели его на уровне Олимпийских игр, некоторые Олимпийские игры отдыхали по сравнению с Казанью и Универсиадой - от церемонии открытия до соревнований. Но кое-чего здесь не хватает. Но Казань ближе всех городов страны к проведению Олимпийских игр, абсолютно ближе. Потенциально, процентов на 70 вы готовы. А на 30 нужно еще подумать", - добавил Мутко.

В 2014 году зимние Олимпийские игры принимал Сочи, в 1980 году летняя Олимпиада проводилась в Москве. Казань принимала Универсиаду в 2013 году.