Экипаж Николаева выиграл седьмой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Этап прошел между Саратовом и Волгоградом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева в четверг стал победителем седьмого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Протяженность первой части спецучастка по маршруту Саратов - Волгоград составила 163 км, второй - 267 км.

Николаев преодолел первую часть спецучастка за 1 час 31 минуту 53 секунды. Второе место занял экипаж белорусского коллектива МАЗ под управлением Сергея Вязовича (отставание - 15 секунд). Тройку лучших замкнул экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (+0,28). Вторую часть спецучастка также выиграл Николаев (2:41.26). За ним расположились экипажи Вязовича (+3.40) и китайца Хоу Хоннина (+5.48).

Восьмой этап по маршруту Волгоград - Липецк пройдет в пятницу. Длина специального участка составит 314 км.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.