Третьяк положительно оценивает потенциал взаимодействия стран БРИКС в области хоккея

Глава Федерации хоккея России заявил о готовности делиться опытом для популяризации этого вида спорта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Взаимодействие стран - участниц межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в области хоккея положительно скажется на популяризации этого вида спорта. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Нам это [взаимодействие со странами БРИКС] интересно, мы помогали Монголии в свое время. Будем обсуждать. Мы готовы поделиться и тренерами, и опытом. Это хорошо для популяризации хоккея", - сказал Третьяк.

7 июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами БРИКС меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.