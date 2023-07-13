СМИ: французского футболиста "Монако" Бен Йеддера обвинили в изнасиловании

Прокурор Ниццы Ксавье Боном сообщил о двух жалобах об изнасиловании, которое могло произойти 10 июля в коммуне Босолей

ТАСС, 13 июля. Французскому нападающему футбольного клуба "Монако" Виссаму Бен Йеддеру предъявили обвинения в изнасиловании. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

По информации источника, прокурор Ниццы Ксавье Боном сообщил о двух жалобах об изнасиловании, которое могло произойти 10 июля во французской коммуне Босолей. Одним из тех, кого обвиняют в совершенном изнасиловании, отмечает агентство, является Бен Йеддер. Телеканал France Info ранее сообщил, что также в изнасиловании обвинили его младшего брата.

Бен Йеддеру 32 года, он выступает за "Монако" с лета 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в составе команды игрок провел 167 матчей, в которых отметился 98 забитыми мячами и 32 голевыми передачами. Также по ходу карьеру француз защищал цвета французской "Тулузы" и испанской "Севильи".

За сборную Франции форвард принял участие в 19 матчах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. В 2021 году футболист вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций.