Навка заявила, что верит в возвращение фигуриста Костомарова на лед в будущем

Олимпийский чемпион 6 июля сообщил о выписке из больницы, в которую попал зимой с пневмонией

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обладает невероятной силой воли и сумеет вернуться на лед в будущем. Такое мнение журналистам в четверг высказала его бывшая партнерша олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

6 июля Костомаров сообщил о выписке из больницы, в которой провел в общей сложности 175 дней.

"Я до последнего верю, что он выйдет на лед, я в этом даже не сомневаюсь. Я разговариваю с ним часто, это не так просто все. Много деталей и моментов, которые нужно преодолеть. У Романа невероятная воля, он олимпийский чемпион. Я верю, что он выйдет на лед и эту преграду преодолеет", - сказала Навка.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.