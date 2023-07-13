Загитова считает честью выступить в ледовом шоу Навки "История любви Шахерезады"

Представления будут проходить в Сочи с 13 июля по 20 августа

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Возможность выступить в ледовом шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Сочи является честью для олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Об этом Загитова рассказала журналистам в четверг.

"Огромная честь выступать в шоу. Всегда приезжаю сюда с оптимизмом - здесь и позагорать можно, и поработать. У меня очень интересный костюм, много деталей, я исполняю роль богини, это интересный новый образ. Восточная тематика мне очень близка", - сказала Загитова.

Показы шоу будут проходить в Сочи с 13 июля по 20 августа.

Загитовой 21 год. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также на ее счету золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), победа в финале Гран-при сезона-2017/18.