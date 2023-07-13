Навка верит в допуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде

В четверг МОК сообщил, что национальных олимпийских комитетов России и Белоруссии не будет в числе тех, кому организация отправит приглашения на Игры в Париже 26 июля

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Здравый смысл должен возобладать в истории с допуском российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такое мнение журналистам в четверг высказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что национальных олимпийских комитетов России и Белоруссии не будет в числе тех, кому организация отправит приглашения на Игры в Париже 26 июля - за год до их начала. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

"Надежда всегда умирает последней, - сказала Навка. - Это не отказ. Просто в данный момент приглашение не состоится. Но мы надеемся, что разум возобладает, люди вспомнят, что спорт - это совсем не про политику, а про дружбу, любовь и преодоление. Надеюсь, люди, которые принимают это решение, будут благоразумны и вспомнят, для чего все это".

МОК 28 марта рекомендовал допускать спортсменов России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в четверг отметил, что "выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства".